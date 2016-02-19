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بالصور.."انصحنى بدل ما تضربنى" حملة لنبذ العنف ضد الأطفال بقصر ثقافة الشاطبى

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بالصور.."انصحنى بدل ما تضربنى" حملة لنبذ العنف ضد الأطفال بقصر ثقافة الشاطبى بالصور.."انصحنى بدل ما تضربنى" حملة لنبذ العنف ضد الأطفال بقصر ثقافة الشاطبى
نظم قصر ثقافة الشاطبى بالتعاون مع جمعية "كاريتاس" فعاليات حملة "انصحنى بدل ما تضربنى" وتحت شعار" شخصيتى فى تربيتى"، والتى تدعو إلى نبذ العنف ضد الأطفال، والتوعية بمخاطرها ودعم الفكر الإيجابى فى التربية، وعدم تربية الأطفال بالأسلوب الخاطئ.

وقالت أميرة مجاهد مديرة قصر ثقافة الشاطبى، أن الفعاليات استهدفت أولياء الأمور لتوعيتهم بالطريقة الصحيحة لتربية الأبناء، بحضور عدد من الأطباء والمتخصصين النفسين الذين تحدثوا عن طرق التربية السليمة، وكيفية التعامل مع السلوكيات الخاطئة التى يقوم بها الأطفال ووسائل العقاب.

وشهدت الفعاليات التوعية بأساليب التربية الإيجابية ، ووسائل العقاب السليمة ، ومخاطر العنف ضد الأطفال بالإضافة إلى معلومات متنوعة خاصة بالصحة والتغذية وحقوق الطفل والمساواة، إلى جانب فوازير ترفيهية.

كما قام عدد من الأطفال والمشاركين فى الفاعلية بطرح وتصحيح بعض الأفكار المجتمعية الخاطئة الموروثة فى تربية الأطفال والمساواة بين الجنسين عن طريق ألعاب بسيطة وأمثال شعبية ومقولات متداولة.

كما قام المشاركون بعرض مسرح شارع ناقشوا فيه أعمال العنف التى من الممكن أن يتعرض لها الطفل عن طريق مشاهدة تمثيلية كوميدية جسدها الممثلين لمحاولة تغيير المفاهيم عن حقوق الطفل، واستخدم الأطفال بعض الألفاظ التى يتداولها البعض فى الشارع بطريقة غير لائقة.

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