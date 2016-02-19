مبادرة "الأقصر هتبدأ" تطلق حملة للتبرع بالدم

أطلقت مبادرة "الأقصر هتبدأ" حملة للتبرع بالدم، بمدن وقرى محافظة الأقصر، تحت شعار "انقذ نفساً بقطرة دم ".

وأوضح محمود المصرى منسق حملة التبرع بالدم للمبادرة، أن الحملة تأتى نتيجة اكتشاف المبادرة لنقص كبير فى احتياطى الدم ببنك الدم الإقليمى الخاص بمستشفيات الأقصر، مؤكداً أن الحملة تستهدف فصائل الدم النادرة، وستقام أحد أيام الـ26 أو الـ27 من فبراير الجارى.

وأفصح الدكتور جاد الله محمود رئيس لجنة الصحة لمبادرة الأقصر هتبدأ، أن المبادرة تستهدف أن تقيم تلك الحملة كل ثلاثة أشهر، بعد اتفاق تم مع الدكتور مصطفى حفنى مدير بنك الدم الإقليمى.