وفاة أمين شرطة وأبنائه الثلاثة داخل شقتهم بسوهاج والزوجة تتهم "الجن"

اتهمت زوجة، الجن والعفاريت بالتسبب فى وفاة زوجها أمين شرطة وأبنائه الثلاثة داخل شقتهم بسوهاج.>تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة أخميم يفيد بالعثور على جثة أمين شرطة وأبنائه الثلاثة متوفين، بينما زوجته وابنته الصغيرة على قيد الحياة داخل شقتهم بناحية قرية جزيرة محروس.

وانتقل لفحص البلاغ، العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام والعميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق والعقيد هشام فوزى وكيل فرع بحث الشرق، والرائد على الصغير رئيس مباحث المركز.

وتبين وفاة "جابر. ص. ا. م" 43 سنة أمين شرطة بإدارة مرور سوهاج (غائب عن العمل) وأبنائه "ع. جابر" 15 سنة طالب، و"ع. جابر" 12 طالب، و"ز. جابر" 10 سنوات طالب، ووجود إصابات ظاهرية بهم، وإفرازات رغوية من الفم، وعُثِرَ على بقايا أطعمة تم التحفظ ‏عليها، بالإضافة إلى وجود الزوجة "صباح. ع." 38 سنة ربة منزل وابنتها البالغة من العمر 5 سنوات فى نفس الشقة على قيد الحياة، والتحفظ على الجثامين بمكان البلاغ، وتحرر المحضر رقم 801 إدارى المركز لسنة 2016.

وبالعرض على النيابة بأخميم بمحافظة سوهاج، أمرت بدفن جثامين أمين الشرطة وأبنائه الثلاثة، عقب انتداب الطب الشرعة لبيان الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، والانتهاء من عملية التشريح وأخذ عينات من بقايا الأطعمة المعثور عليها بالشقة، وعينات من معدة الجثامين الأربعة، تمهيدًا لتحليلها لبيان سبب الوفاة.

> وقالت زوجة أمين الشرطة المتوفى إن هناك "جن" يسكن شقتهم، هو من نَفَّذَ عملية القتل الجماعى لزوجها وأبنائها الثلاثة، معللة ذلك بأن الجن كان يصيبهم بحالات إغماء وتنميل بالجسد، وكانوا يُنْقَلون بالإسعاف إلى المستشفى ويتلقون العلاج ويعودون مرة أخرى، ودللت على ذلك بشهادة الجيران الذين أوضحوا أيضا أن سيارات الإسعاف جاءت أكثر من مرة ونقلتهم فى حالة إغماء. أما تحريات المباحث، أكدت أنه لا توجد شبهة جنائية فى حالات الوفاة الأربع، بل رجحت أن يكون سبب الوفاة الاختناق بغاز ثانى أوكسيد الكربون نتيجة وجود سخان بالمنزل، مع انعدام وجود فتحات تهوية جيدة بالشقة.