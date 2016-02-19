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هاشتاج "الدرب الأحمر" ترند على تويتر بعد مقتل سائق على يد أمين شرطة

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هاشتاج "الدرب الأحمر" ترند على تويتر بعد مقتل سائق على يد أمين شرطة هاشتاج "الدرب الأحمر" ترند على تويتر بعد مقتل سائق على يد أمين شرطة
حالة من الغضب انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عقب مقتل سائق سيارة على يد أمين شرطة، ودشنوا هاشتاج "الدرب الأحمر"، وشاركوا فيه بفاعلية، مما جعله يدخل فى قائمة الأكثر تداولا على "تويتر".

وصب المشاركون بالهاشتاج غضبهم مما يفعله أمناء الشرطة يوميا بحق المواطنين، حيث قال مصعب جمال: "كلمة أمين الشرطة مصطلح يجب تدميره فى ، هذا الأمين يقتل، يسرق، يعذب، يغتصب.. كل شىء يفعله هو بعيد عن الأمانة".

أما منتصر فقال: "كان يجب صدور بيان عاجل من الداخلية توضح ملابسات حادث الدرب الأحمر حتى لا يحدث تخبط إعلامى كالعادة، ويتم استغلال الحدث لإثارة الرأى العام".

الدرب الاحمر (1)

الدرب الاحمر (2)

الدرب الاحمر (3)

الداخلية:التحفظ على أمين الشرطة المتسبب بمقتل سائق أمام مديرية أمن القاهرة

تجمهر أهالى الدرب الأحمر أمام مديرية أمن القاهرة اعتراضا على قتل أمين شرطة لسائق

بالفيديو.. ضابط شرطة لأهالى الدرب الأحمر : الأمين قتل السائق "مُتعمِد"

بالفيديو.."الداخلية" تلقى القبض على أمين الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر.. مدير أمن القاهرة يلتقى شقيقة الضحية.. 5 مأموريات طاردت المتهم فى شوارع العاصمة..وإصابة المتهم نتيجة تشاجره مع الأهالى

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مصر 365

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