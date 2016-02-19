هاشتاج "الدرب الأحمر" ترند على تويتر بعد مقتل سائق على يد أمين شرطة

حالة من الغضب انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عقب مقتل سائق سيارة على يد أمين شرطة، ودشنوا هاشتاج "الدرب الأحمر"، وشاركوا فيه بفاعلية، مما جعله يدخل فى قائمة الأكثر تداولا على "تويتر".

وصب المشاركون بالهاشتاج غضبهم مما يفعله أمناء الشرطة يوميا بحق المواطنين، حيث قال مصعب جمال: "كلمة أمين الشرطة مصطلح يجب تدميره فى مصر، هذا الأمين يقتل، يسرق، يعذب، يغتصب.. كل شىء يفعله هو بعيد عن الأمانة".

أما منتصر فقال: "كان يجب صدور بيان عاجل من الداخلية توضح ملابسات حادث الدرب الأحمر حتى لا يحدث تخبط إعلامى كالعادة، ويتم استغلال الحدث لإثارة الرأى العام".

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