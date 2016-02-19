عزمى مجاهد: "الإخوان لهم دور فى ارتفاع سعر الدولار"

حَمَّلَ الإعلامى عزمى مجاهد، جماعة الإخوان، مسئولية الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار فى السوق المصرية، قائلاً: "قيمة الدولار فى مصر غريبة جدًا، ومن الممكن أن تكون هذه البلد الوحيد التى يتغير فيها سعر الدولار بهذا الشكل".

وقال "مجاهد" فى رنامجه"الملف": "سعر الدولار عندنا مجنون زى الطماطم، وهو أمر غريب ويثير التساؤلات، قيمته وصلت لنحو 9 جنيهات، إما أن يكون هناك عمل مضبوط أو هناك تهريب".

وتابع: "شركات الصرافة لها دور فيما يحدث، وعناصر الإخوان لهم دور أيضًا، وكشفنا بعض عمليات التهريب فى محافظة الدقهلية، فكيف يتم الصمت على مثل هذه العمليات التى تقود سعر الدولار للجنون".

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