تحالف الصحة والزراعة والبلديات يقيّم أوضاع «الوبائية» ومحاذير انتشار «زيكا»

أجرى وزراء الصحة والزراعة والشؤون البلدية والقروية تقييماً شاملاً لأوضاع الأمراض الوبائية وبحثوا خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد أمس الأعمال المشتركة بين الوزارات الثلاث لمكافحة الأمراض ذات الطبيعة الوبائية بما في ذلك جهود مكافحة فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط وفيروس الضنك وكذلك الجهود المبذولة لتقليل احتمال وصول فيروس "زيكا" وانتشاره في المملكة.

وأكد الوزراء ضرورة النظر إلى هذه الأمراض من منطلق الصحة الشاملة، وتعزيز دور مركز مكافحة اﻷمراض السعودي ليكون مظلة وطنية شاملة تعنى بالحفاظ على الأمن الصحي الوطني، وأكدوا أن العمل المشترك والتكامل بين مختلف وزارات وقطاعات الدولة أصبح ضرورة حتمية لمواجهة الأخطار المتزايدة التي تمثلها الأمراض المعدية.

واستعرض الاجتماع -بحضور مسؤولين ذوي علاقة بالوزارات الثلاث- ما تشكله الأمراض المعدية المنقولة بالبعوض وغيرها من النواقل من تحد صحي متنامي للمملكة، في مقدمتها مرض حمى الضنك، الذي ينقله نوع معين من البعوض يسمى الزاعجة المصرية، وينتشر في أكثر من ١٢٠ دولة حول العالم، ويتعذر استئصاله في الوقت الحاضر، وناقش الوزراء استمرار تسجيل حالات فيروس الضنك في عدد من مناطق المملكة، خاصة في محافظة جدة، والمعروف أن هذا البعوض ينقل فيروس زيكا أيضا، وبالرغم من عدم تسجيل أي حالات مشتبهة للفيروس في المملكة، فإن السفر من وإلى الدول الموبوءة قد يتسبب في نقل هذا الفيروس.

وأكد الوزراء أن مكافحة البعوض الناقل لهذه الأمراض تشكل حجر الزاوية لتقليل الإصابات بهذا المرض، وأن فرق الوزارات الثلاث تعمل متحدة وتتعاضد جهودها المشتركة في كافة مناطق المملكة المعنية لمكافحة البعوض الناقل للأمراض، وتؤدي وزارة الصحة دورا بالاستقصاء الوبائي حول المرض وتشخيصه وعلاج حالات الإصابة به، كما تتولى أعمال التوعية حول الوقاية منه، وتتولى وزارة الشؤون البلدية أعمال المكافحة المتكاملة داخل النطاق العمراني مثل رش المبيدات داخل وخارج المنازل وشفط تجمعات المياه وردم المستنقعات، بينما تتولى وزارة الزراعة أعمال الرش وإزالة أماكن تكاثر البعوض خارج النطاق العمراني.

وبيّن الاجتماع أنه رغم الجهود الكبيرة والمستمرة التي تبذلها الوزارات الثلاث إلا أن عدد الإصابات بحمى الضنك لايزال كبيراً، وهو مؤشر على أن أعمال المكافحة الحالية تواجهها بعض التحديات التي حدت من فعاليتها، ومن أهم هذه المعوقات أن البعوض الناقل للضنك يتكاثر داخل المناطق العمرانية والمنازل مما يتطلب رش المبيدات داخل المناطق المأهولة والمنازل، كما أن التوسع العمراني والعدد الكبير من المشروعات الإنشائية، وعدم التزام القائمين على بعضها بمبادئ الوقاية، أسهم في توفير بيئة خصبة لتكاثر البعوض وزاد من رقعة المساحة المستهدفة بالمكافحة.

ولفت الوزراء إلى ضرورة تعزيز آليات المكافحة ورفع جودتها، وتوحيد العمل بين الفرق المختلفة وتقوية التقصي الحشري وأعمال الرش وفحص مقاومة المبيدات، وتكثيف رسائل التوعية الصحية والنصائح الوقائية للمواطنين والمقيمين حول مكافحة البعوض عبر كل القنوات الممكنة، كما تم تأكيد دور اللجنة الدائمة المكونة من وكلاء الوزارات المعنية لمتابعة أعمال اللجان التنفيذية المشكلة في المناطق التي يوجد فيها البعوض الناقل، ووضع مؤشرات يتم من خلال متابعتها تقييم أداء تلك اللجان.

وشدّد الوزراء على أهمية ما أوصت به وزارة الصحة سابقاً حول النصح بعدم السفر للدول الموبوءة بفيروس زيكا، خاصة الحوامل، وكذلك على أهمية إطلاع العاملين الصحيين في مختلف القطاعات على أعراض المرض وطرق تشخيصية، وراجع الوزراء الوضع الحالي لمكافحة فيروس كورونا، وأبدوا قلقهم من استمرار ظهور الحالات الأولية بين المخالطين للإبل، والنسب المرتفعة للإبل التي أظهرت الفحوص، التي أجرتها فرق وزارة الزراعة، وجود فيروس كورونا الحي فيها.

وتم في الاجتماع استعراض التحديات التي تواجهها الوزارات الثلاث، خاصة تلك التي تعرقل جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية لتنفيذ التوصيات الخاصة بإخراج أحواش وأسواق الإبل خارج النطاق العمراني، وتشديد الرقابة وتطبيق الإجراءات الوقائية على المسالخ ومحلات بيع اللحوم.

ولفت الوزراء إلى أهمية الالتزام الكامل والمتواصل بإجراءات مكافحة العدوى والمشاركة الفاعلة والبناءة لجميع مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، والذين وضح لهم جميعاً التحدي الذي يفرضه فيروس كورونا وغيره من الفيروسات التنفسية على القطاعات الصحية، وأن هذه الجهود لن تثمر إلا بالنجاح في بناء شراكة قوية بين الجهات العاملة على مواجهة هذه الأخطار والمجتمع بمختلف أطيافه.