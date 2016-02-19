"المرصد": قصف تركى هو الأعنف على مناطق تحت سيطرة الأكراد فى حلب السورية

>استهدفت المدفعية التركية مساء أمس الخميس مناطق سيطرة الأكراد فى محافظة حلب فى قصف هو الأعنف منذ بدأت تحركها عسكريا ضدهم فى شمال سوريا، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان "المدفعية التركية تقصف مناطق سيطرة الاكراد فى ريف حلب الشمالى والشمالى الغربى منذ خمس ساعات من دون توقف".

وأضاف ان القصف التركى لم يقتصر هذه المرة على مناطق سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية حديثا، وإنما مناطق الأكراد فى ريف حلب الشمالى والشمالى الغربى والتى تعرف بمقاطعة عفرين.

واشار إلى انها المرة الاولى التى يستهدف فيها القصف التركى مدينة عفرين، حيث قتل مدنيان، ولفت إلى اصابة 28 آخرين بجروح جراء القصف التركى، والعدد مرشح للارتفاع.

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