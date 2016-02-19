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رئيس الحكومة اللبنانية ينفى وجود تزوير فى مسألة ترحيل النفايات للخارج

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رئيس الحكومة اللبنانية ينفى وجود تزوير فى مسألة ترحيل النفايات للخارج رئيس الحكومة اللبنانية ينفى وجود تزوير فى مسألة ترحيل النفايات للخارج

>نفى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام وجود تزوير فى مسألة ترحيل النفايات للخارج كما أشاعت بعض وسائل الإعلام اللبنانى.

وقال سلام فى مقابلة تلفزيونية مع محطة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أل بى سى: "كنا قررنا التعامل فى مسألة ترحيل النفايات مع شركات وليس دول.

وأضاف "أن الشركة التى تم الإتفاق معها لترحيل النفايات ذكرت أن موقعا فى روسيا يمكن الترحيل اليه، فى هذه الاثناء اتصل بى سفير روسيا فى يوم 28 من شهر يناير الماضى وأيد الترحيل، لكن فى 9 الشهر الجارى اعاد الاتصال بى وطلب التمهل.

وتابع قائلا: ثم ذهبت فى 15 من الشهر الجارى إلى ميونخ والتقيت وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الذى أثار معى موضوع النفايات وقال لى :"نحن فى روسيا نود مساعدة لبنان ولكن نريد بعض الوقت، عندها قلت له شكرا، فلماذا التشكيك بدولة مثل روسيا".

وقال: "اذا فشل الترحيل يجب ان نبحث بالمطامر، لكن الترحيل لم يفشل بعد، مشيرا إلى أن المطامر الصحية هى الحل، وهذا ما تعتمده الدول، وخصوصا ان لها دورا فى توليد الطاقة".

وردا على سؤال حول علاقة القوى السياسية بالنفايات .. قال " جميعهم مسئولون عن عدم ايجاد حلول.

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مصر 365

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