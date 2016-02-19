استشارى نساء: عبارة "أنتى بتاكلى لاتنين" أهم أسباب السمنة فى فترة الحمل

قال الدكتور عاطف عزت استشارى أمراض النساء والولادة، إن غالبية مشاكل السمنة فى النساء تحدث أثناء الحمل وبعد الولادة بسبب عبارة " انتى بتاكلى لاتنين دلوقتى مش واحد"، وهذا المعتقد الخاطئ بدفع النساء لتناول الأطعمة غير الصحية بينما السيدة فى فترة حملها تحتاج وجبات متوازنة أكثر من أى وقت آخر والتوازن يكون بما تحويه الوجبات من فوائد وليس بالكمية.

ونصح استشارى أمراض النساء والولادة النساء فى مصر بتنظيم اسلوب طعامهن فى فترة الحمل وقبله وبعده، فهناك سيدات يعانين من ضعف الإنجاب بسبب السمنة وأخريات ينجبن أطفالا مصابون بمشاكل صحية بسبب السمنة والطعام غير المتوازن.

وحذر الدكتور عاطف عزت من موضة العصر المتمثلة فى اتباع السيدة رجيم قاسى قبل الزفاف ومع مجىء أول مولود ينتقمن من الطعام الغنى بالدهون والحلويات.

وأشارعاطف الى أن قائمة الأطعمة التى يجب على الحامل تناولها تشمل الفواكه بجميع أنواعها والخضراوات ومنتجات الألبان ليحصل منها جسمها على الفيتامينات والمعادن التى تغذيه والجنين بالطبع.