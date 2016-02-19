أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس عامل نظافة قتل ربة منزل بعد رفضها ممارسة الرذيلة معه بمنشأة ناصر

Google+ Print
تجديد حبس عامل نظافة قتل ربة منزل بعد رفضها ممارسة الرذيلة معه بمنشأة ناصر تجديد حبس عامل نظافة قتل ربة منزل بعد رفضها ممارسة الرذيلة معه بمنشأة ناصر
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس عامل نظافة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل العمد والشروع فى القتل.

أمرت نيابة منشأة ناصر برئاسة أحمد سمهان، وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، فى وقت سابق بحبس عامل نظافة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد والشروع فى القتل، وأمرت بتشريح جثة المجنى عليها لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على ربة منزل مصابة بعدة طعنات، ولفظت أنفاسها بمجرد وصولها إلى المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم برئاسة العميد هشام جمعة مفتش المباحث والمقدم على فيصل لبيان أسباب حدوث الواقعة.

وأكدت التحريات بإشراف اللواء هشام لطفى رئيس قطاع مباحث جنوب القاهرة، أن وراء الواقعة عامل نظافة كان يعتقد أن سلوك المجنى عليها سيئا، وكان يشك فى استضافتها الرجال بقصد ممارسة الرذيلة معهم بشقتها، وهو ما دفعه للتوجه لمسكنها متظاهرًا بأنه حضر لاستبدال أسطوانة البوتاجاز، إلا أنها عندما شاهدته ظلت تصرخ وتستغيث بالجيران، فقتلها واعتدى على أحد الجيران ثم هرب.. تم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهم للنيابة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365