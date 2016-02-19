تجديد حبس عامل نظافة قتل ربة منزل بعد رفضها ممارسة الرذيلة معه بمنشأة ناصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس عامل نظافة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل العمد والشروع فى القتل.

أمرت نيابة منشأة ناصر برئاسة أحمد سمهان، وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، فى وقت سابق بحبس عامل نظافة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد والشروع فى القتل، وأمرت بتشريح جثة المجنى عليها لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على ربة منزل مصابة بعدة طعنات، ولفظت أنفاسها بمجرد وصولها إلى المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم برئاسة العميد هشام جمعة مفتش المباحث والمقدم على فيصل لبيان أسباب حدوث الواقعة.

وأكدت التحريات بإشراف اللواء هشام لطفى رئيس قطاع مباحث جنوب القاهرة، أن وراء الواقعة عامل نظافة كان يعتقد أن سلوك المجنى عليها سيئا، وكان يشك فى استضافتها الرجال بقصد ممارسة الرذيلة معهم بشقتها، وهو ما دفعه للتوجه لمسكنها متظاهرًا بأنه حضر لاستبدال أسطوانة البوتاجاز، إلا أنها عندما شاهدته ظلت تصرخ وتستغيث بالجيران، فقتلها واعتدى على أحد الجيران ثم هرب.. تم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهم للنيابة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.