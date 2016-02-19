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الداخلية:التحفظ على أمين الشرطة المتسبب بمقتل سائق أمام مديرية أمن القاهرة

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الداخلية:التحفظ على أمين الشرطة المتسبب بمقتل سائق أمام مديرية أمن القاهرة الداخلية:التحفظ على أمين الشرطة المتسبب بمقتل سائق أمام مديرية أمن القاهرة
قال مسئول مركز الإعلام الأمنى بوازة الداخلية فى بيان له، أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومتوفى بمنطقة باب الخلق دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بين أمين شرطة من قوة شرطة النقل والمواصلات، ومواطن يدعى محمد على سيد إسماعيل بسبب خلاف على قيمة تحميل بضاعة على سيارة الثانى، وتجمع على إثر المشاجرة أنصار الطرف الثانى، ما دعا أمين الشرطة إلى إطلاق عياراً نارياً من السلاح عهدته أصابت الطرف الثانى وتوفى متأثراً بإصابته وتعدى أنصار المجنى عليه على أمين الشرطة بالضرب، وأسفر ذلك عن إصابته بعدة كسور وجروح فى أجزاء متفرقة من الجسم ونزيف داخلى، وتم نقله إلى المستشفى والتحفظ عليه وإخطار النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.

وعلى أثر ذلك تجمع عدد من الأهالى بمحيط مديرية أمن القاهرة وتم استدعاء أهالى المتوفى وإطلاعهم على كافة الإجراءات التى أتُخذت قبِل المتهم والتحفظ عليه، وانصرف المواطنين المتجمعين عقب ذلك.


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