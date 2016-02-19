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بالفيديو – في غياب تريزيجيه.. أندرلخت ينتصر بصعوبة على أوليمبياكوس

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بالفيديو – في غياب تريزيجيه.. أندرلخت ينتصر بصعوبة على أوليمبياكوس بالفيديو – في غياب تريزيجيه.. أندرلخت ينتصر بصعوبة على أوليمبياكوس

حقق أندرلخت فوزا هاما على منافسه أوليمبياكوس بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس في الدوري الأوروبي.

واستضاف أندرلخت منافسه اليوناني في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الاوروبي.

وغاب محمود حسن "تريزيجيه" لاعب النادي الأهلي والمعار إلى الفريق البلجيكي عن المباراة بعدما لم يتم اختياره ضمن قائمة اللقاء.

سجل هدف المباراة الوحيد كارا مبودجي في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وسوف يلتقي الفريقان يوم الخميس المقبل في إطار مباراة الإياب ويحتاج الفريق البلجيكي للتعادل بأي نتيجة لضمان التأهل لدور الـ16.

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فيديو اليوم السابع

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