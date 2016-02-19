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المهمة الأوروبية - بمشاركة كوكا.. براجا يحقق انتصارا ثمينا على سيون

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المهمة الأوروبية - بمشاركة كوكا.. براجا يحقق انتصارا ثمينا على سيون المهمة الأوروبية - بمشاركة كوكا.. براجا يحقق انتصارا ثمينا على سيون

نجح سبورتنج براجا في تحقيق انتصارا ثمينا خارج ملعبه على حساب سيون السويسري بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وحل براجا ضيفا على سيون السويسري قبل ملاقاته الأسبوع المقبل في البرتغال في مباراة العودة.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" لمدة 84 دقيقة فيها وصنع فرصتين للتسجيل لزملائه بينما لم يسدد ولا مرة على مرمى سيون.

افتتح نيكولا ستوجيليجكوفيتش أهداف المباراة في الدقيقة 13، قبل أن يعدل سيون النتيجة عن طريق موسى كوناتي في الدقيقة 53.

وسجل رافا سيلفا هدف الانتصار للفريق البرتغالي في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 89 طُرد لاعب براجا نيكولا فوكيفيتش بعد حصوله على إنذارين ليغيب عن لقاء الإياب.

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