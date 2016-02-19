وزير العدل يطلع وفد البرلمان البريطاني على النظام القضائي بالمملكة

استقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني أمس بديوان الوزارة النائب في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين رحمان شيشتي، يرافقه عدد من أعضاء البرلمان البريطاني.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة آفاق التعاون العدلي بين المملكة وبريطانيا.

كما قدم وزير العدل للوفد البرلماني خلال الاستقبال نبذة عن النظام القضائي والمبادئ القضائية في المملكة والهيكلة القضائية، مشيراً إلى أن المحاكم في المملكة أعطت المتهم كافة الضمانات لمحاكمة عادلة ومستقلة تطبق فيها كافة إجراءات التقاضي والمتوافقة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف إلى أن هناك تعاونا قائما بين البلدين في المجال العدلي ممثلا بمشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في البلدين.

كما استعرض الوزير لوفد البرلمان البريطاني نظامي المحاماة والتحكيم ودورهما في تعزيز الاستثمارات الدولية في المملكة، وتطلعه إلى توضيح الأنظمة القضائية في المملكة للبرلمالنيين والمختصين والشعب البريطاني.

من جانبه ثمّن الوفد البريطاني تطور ونمو التعاون العدلي بين المملكة وبريطانيا، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي للتعرف على الأنظمة العدلية والقضائية في المملكة.