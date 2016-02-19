المغامسي يحذر الآباء والمعلمين من أسلوب الهمز واللمز في ولاة الأمر والعلماء

حذر الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء المعلمين والمعلمات والآباء والأمهات والتربويين والتربويات، من الكلمات التي تنبت في قلوب الأبناء والطلاب نبتة سوء أو نواة فاسدة يكون فيها هلاكهم.

وقال: إنه يأتي من يُكمل المشوار باستغلال هذه النبتة بإدخال الشبهات عليهم من خلالها، كما حذر من الحديث بأسلوب الهمز واللمز في ولاة الأمر ومن الطعن في العلماء والابتعاد من الحديث عن الجماعات والفرق والطوائف.

جاء ذلك عقب تدشين ملتقى (حماية الفكر) والمعرض المصاحب ومشروع (بصمة وطن) والذي رعاه مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم.

وبدأ المغامسي محاضرته حول أهمية الأمن الفكري وحاجة الناس إليه بالسيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم، معرجاً على سيرة الخلفاء الراشدين، معطياً لمحة تاريخية عن ظهور فرق الخوارج إلى قيام الدولة العثمانية، وتحدث من خلال هذه الحقب الزمنية عن أساس فكر الخوارج والمبني على الغلو والاعتراض على السنة بالرأي وفسادهم وكيف وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقتلهم للخليفتين عثمان وعلي رضي الله عنهما وكيف كان الخليفة الأموي معاوية على حلمه كان شديداً على الخوارج.

وتحدث المغامسي عن الحالة التي كانت تعيشها الجزيرة العربية من جهل وصراعات قبل توحيدها على يد الملك عبدالعزيز ونصرته لدعوة المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ونجاة هذه البلاد من التقسيمات الغربية التي طالت أكثر البلاد العربية ولم يكن لأي هذه الدول الغربية سلطان عليها منذ نشأتها، مثنياً على ما حباه الله تعالى لهذه البلد من أمن وأمان لم يمر عليها من قبل، مؤكداً على أن مملكتنا هي بلاد التوحيد والسنة المطهرة وأنَّها بلاد تطبق الشريعة الإسلامية؛ وهي معقل الإسلام، ويجب على شبابنا أن يحافظوا عليه وألا يتخاذلوا عنه.