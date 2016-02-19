أمانة جدة تتلف 870 طناً من الملابس المستعملة والأغذية المنتهية الصلاحية

نفذت بلدية الجنوب وبمشاركة الرقابة التجارية بالأمانة والدفاع المدني وشرطة جدة حملة مكثفة على المباسط العشوائية التي تبيع الملابس المستعملة غرب حراج الصواريخ.

وتم خلال الحملة إزالة وإتلاف حوالي 800 طن من مخلفات الملابس المستعملة خلال الفترة الماضية، والتي يتم تداولها من قبل العمالة المخالفة وبشكل متكرر، وازالة العروض خارج المحلات ل ٢٠٠ محل بمنطقة حراج الصواريخ، كما تم أيضاً إتلاف الأغذية المنتهية الصلاحية لنحو ٣٠٠ بسطة عشوائية بكمية قدرت ب ٧٠ طنا.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية م. محمد الزهراني ل"الرياض" أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة سكان وزوار محافظة جدة، وحفاظاً على الصحة العامة وعدم تشويه المنظر العام.