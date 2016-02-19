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صحفي عراقي يستوقف وزير الإعلام وأمين مجلس التعاون: العراق تستنجد بكم فساعدوها

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صحفي عراقي يستوقف وزير الإعلام وأمين مجلس التعاون: العراق تستنجد بكم فساعدوها صحفي عراقي يستوقف وزير الإعلام وأمين مجلس التعاون: العراق تستنجد بكم فساعدوها

    استنجد الصحفي العراقي ضياء الكواز رئيس تحرير الأخبار العراقية بوزير الثقافة والاعلام الدكتور عادل الطريفي والأمين العام لدول مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني بعد نهاية المؤتمر الصحفي وقال: العراق تستنجد بكم، مضيفا نحن العراقيين لدينا هم كبير، فقد خضنا سنوات كثيرة حرب ايرانية عراقية ونحن الآن نحتل من قبل ايران وبنفس الوقت نحتل اعلاميا من قبل بلاد فارس، فهناك ٤٩ قناة فضائية موجهة على العراق، و١٢٠ موقعا الكترونيا واذاعات أخرى تصرف ايران عليها مبالغة باهظة حتى نجح الاعلام الايراني في العراق.

وتابع الكواز: عتبنا كبير على الاخوان في الخليج وفي صدرنا هم كبير، فبعد أن خلصنا من الاحتلال الاميركي أصبحنا نعاني من الاحتلال الايراني، متسائلا: هل تطرقتم في اجتماعكم إلى العراق؟ فنحن نستنجد بكم وأنتم اخوتنا، خلصونا من هذا الهم الكبير، فقد طلبنا من الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والقمم العربية النظر في أمر العراق ولكن حتى الآن لا نعلم ماهو مستقبلنا.

وبروح عربية وحمية خليجية أكد وزير الإعلام الدكتور عادل الطريفي أن العراق حاضرة في كافة المحافل الدولية والعربية وهي بلد عربي شقيق وعزيز، والمملكة لديها علاقات مع العراق وهناك سفير حديث عين مؤخرا الأمر الذي يدلل على حرص المملكة على استمرار العلاقات الأخوية، وهناك حرص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والقادة في دول مجلس التعاون على العراق واهله.

وقال الطريفي: إيران تقوم برعاية الإرهاب سواء في المنطقة العربية أو الخارج وهي دأبت على ذلك منذ عقود، واليوم الحاجة ماسة وملحة لكشف زيف هذا النظام وما يقوم به من أعمال فظيعة إجرامية ومحاولة تفكيك دول عربية وغير عربية، وهذا جزء من عملنا العربي المشترك وهمنا كسعوديين وخليجيين لفضح هذه االانتهاكات. ولفت وزير الاعلام إلى أنه لن يكون لإيران موطأ قدم في المنطقة العربية إلا إذا أرادت أن تحترم حدودها ولا تتدخل في شؤون الآخرين، موضحا أن إيران تقوم يوميا باستهداف المدنيين العرب في كل مكان باليمن وسورية وفي دول عديدة.

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