«الأرصاد» تغرم 12 منشأة

غرمت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة 12 منشأة مخالفة للإشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية تشمل منشآت صناعية بمنطقة مكة المكرمة والوسطى الشرقية.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون البيئة رئيس اللجنة د. حاتم المطيري، أن الغرامة مخالفات مالية لتصحيح وضع هذه المنشآت، مشيراً إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود الرئاسة في تطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في المملكة.