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البيت الفرساني

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البيت الفرساني البيت الفرساني

    الزائر لقرية جازان التراثية؛ أول ما يلفت انتباهه تلك الزخارف البديعة والنقوش الفارهة على مبنى فريد في التصميم؛ ينتصف القرية بارتفاعه الشاهق. البيت الفرساني؛ يعد بحق تحفة معمارية.. وهو صورة مشابهة للبيت الذي شيده أحمد المنور الرفاعي أحد أشهر تجار اللؤللؤ في زمن مضى.

دخلنا الى البيت أو المجلس وقدم مشرفا البيت أحمد محمد داود الزيلعي، وعثمان أبكر حمق شرحاً عن هذا البيت وتعريفا بمحافظة جزر فرسان..

يقول عثمان هذا البيت يعود بناؤه الى عام 1341ه وتزينه الزخارف الجصية والنقش العثماني من الفن الاسلامي وارتفاعه يصل الى ثمانية أمتار، وتتوسطه آيات قرآنية وأبيات من الشعر، وأبواب البيت ونوافذه من خشب الزان المزين بالسواني المملوءة بالقواقع والبطاح النصع من مقذوفات البحر، كما أشغل المنزل ببعض المشغولات الخزفية وجهاز للعروس قديما، وهو صندوق السيسم وكوشة العروس المعروفة محليا "الحجي".

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