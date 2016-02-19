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فريق طبي بمستشفى الولادة في الأحساء ينقذ حياة مواطنة

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فريق طبي بمستشفى الولادة في الأحساء ينقذ حياة مواطنة فريق طبي بمستشفى الولادة في الأحساء ينقذ حياة مواطنة
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د. حسن فاروق

الأحساء - صالح المحيسن

    قادت استشارية النساء والتوليد ورئيس وحدة طب الجنين في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء، د. نهاد أحمد الكشّي فريقاً طبياً لإنقاذ حياة سيدة سعودية أصيبت بنزيف حاد داخل تجويف البطن، جراء انفجار أنبوب فالوب.

وأوضح ل"الرياض" د. حسن فارق سلام جراح أمراض وأورام النساء والتوليد، أن السيدة وصلت الثلاثاء إلى اسعاف المستشفى وهي من تعاني من آلام حادة في البطن ودوخة وشحوب في الوجه، وعلى الفور باشرت د. نهاد الحالة وقامت على وجه السرعة بإجراء فحوصات وتحاليل وتصوير بالسونار، وتبين وجود حمل خارج الرحم مع وجود تجمعات دموية بكميات كبيرة، وعلى الفور أدخلت غرفة العمليات وتبين وجود انفجار في أنبوب فالوب الشمالي، وتم بفضل الله إيقاف النزيف الذي سبب فقدان السيدة نحو لترين ونصف من الدم، وهي الآن تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد. وأعربت أسرة المريضة عن شكرهم وتقديرهم لد. نهاد ود. حسن وبقية أفراد الفريق الطبي على تفانيهم وإخلاصهم في أداء مهمتهم على أفضل وجه، وعلى ما بذلوه من عمل عظيم أنقذ حياة ابنتهم.

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