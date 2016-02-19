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أمانة الرياض توضّح أسباب حادثة جسر «الحائر»

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أمانة الرياض توضّح أسباب حادثة جسر «الحائر» أمانة الرياض توضّح أسباب حادثة جسر «الحائر»

    باشرت أمانة منطقة الرياض حادثة بجسر المشاة على طريق الحائر، إثر مرور "لوبد" تحمل معده بوكلين بارتفاع أعلى من المسموح وهو 5.5 م.

وأوضحت أمانة الرياض أنها تلقت بلاغاً مفاده أن "لوبد" تحمل معده بوكلين بارتفاع أعلى من المسموح، مرت بجسر المشاة على طريق الحائر مما أحدث أضراراً بالجسر، مضيفةً بأنه على ضوء ذلك باشرت فرق طوارئ الأمانة والبلدية الفرعية الموقع والوقوف على حجم المشكلة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمعالجة الفورية من قِبَل شركة متخصصة؛ حيث تم إزالة الجزء المتضرر من الجسر وإنزاله ب"الكرين".

وأشارت إلى أنه تجرى الآن أعمال المعالجة للجزء المتضرر؛ حيث تم إغلاق الجسر لحين إعادة تركيب البريكاست المتضرر، لافتة أنه تم التعامل مع الحادثة بمشاركة عدد من الجهات الرسمية المختصة والاستشاري المكلف بالمشروع، إضافة إلى عدد من مهندسي الأمانة.

ونوهت أمانة منطقة الرياض بالتعاون المثمر والفعال الذي أبدته هذه الجهات وعلى رأسها إدارة المرور، مؤكدة حرصها على إنهاء أعمال الصيانة في أسرع وقت مع تطبيق كافة معايير الجودة والسلامة لمستخدمي الجسر.

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