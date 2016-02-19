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القبض على مُواطن اغتصب امرأة سبعينية.. وإفريقي حاول الاعتداء على امرأة

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القبض على مُواطن اغتصب امرأة سبعينية.. وإفريقي حاول الاعتداء على امرأة القبض على مُواطن اغتصب امرأة سبعينية.. وإفريقي حاول الاعتداء على امرأة

    تَمَكّنت شعبة البحث الجنائي بشرطة محافظة جدة -خلال ثلاث ساعات-، من إلقاء القبض على مواطن في العقد الثالث من عمره، أقدم على اغتصاب وضرب إفريقية.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد د. عاطي بن عطية القرشي: إن الجهات الأمنية بشرطة جدة بُلّغت بتَعَرّض امرأة في العقد السابع من جنسية إفريقية للاعتداء بالضرب؛ ومن ثم الاعتداء الجنسي عليها وهروب الجاني من الموقع، وتم نقل المرأة لتلقّي العلاج اللازم وحالتها مستقرة.

وأكد القرشي أنه تم تشكيل فريق عمل من شعبة التحريات والبحث الجنائي، وبفضل الله وتوفيقه؛ تمكنت التحريات خلال ثلاث ساعات من ضبط المتهم، واتضح أنه مواطن في العقد الثالث، ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية، أقرّ بقيامه بالاعتداء على المرأة، وسيتم إحالته لجهة الاختصاص.

وفي سياق متصل، تمكنت شرطة محافظة بحرة من القبض على شخص من الجنسية الإفريقية حاول الاعتداء على امرأة وسرقة أغراضها.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بمحافظة بحرة تلقت بلاغاً من امرأة إفريقية الجنسية تفيد بتعرضها لمحاولة الاعتداء جنسياً عليها من قبل سائق سيارة لا تعرفه بمنطقة صحراوية وسرقة جوالها وأغراضها الشخصية.

ويين القرشي، أنه فور تلقي البلاغ تم تكوين فريق عمل أمني من شعبة التحريات والبحث الجنائي للكشف عن الجاني وضبطه؛ حيث تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد هوية الجاني وإعداد كمين محكم لضبطه، وبفضل الله تم ضبطه، واتضح أنه مقيم إفريقي الجنسية، وتمت إحالته لجهة الاختصاص.

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