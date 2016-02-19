بالفيديو.. ضابط شرطة لأهالى الدرب الأحمر : الأمين قتل السائق "مُتعمِد"

رصدت كاميرا فيديو 7 “قناة اليوم السابع المصورة”، حوارا بين ضابط برتبة “مقدم” و أهالى السائق قتيل الدرب الاحمر ، أمام مديرية أمن القاهرة، كان الضابط يحاول فيه تهدئة المتجمهرين الذين كانوا يطالبون بتسليم “أمين الشرطة”.إعلان - Ads إعلان - Ads
>شهود عيان: أهالى الدرب الاحمر قتلوا أمين شرطة بعد قتله سائق توك توك
و قال أحد الاهالى:” بيقولوا الطلقة اللى قتلت السائق كانت خاطئة”، فقاطعه الضابط بقوله:” لا .. متعمد”.
>شهود عيان: أهالى الدرب الاحمر قتلوا أمين شرطة بعد قتله سائق توك توك
تجمهر الأهالى أمام مديرية أمن القاهرة بسبب إطلاق أمين شرطة النار على سائق