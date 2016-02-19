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بالفيديو.. ضابط شرطة لأهالى الدرب الأحمر : الأمين قتل السائق "مُتعمِد"

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بالفيديو.. ضابط شرطة لأهالى الدرب الأحمر : الأمين قتل السائق "مُتعمِد" بالفيديو.. ضابط شرطة لأهالى الدرب الأحمر : الأمين قتل السائق "مُتعمِد"
رصدت كاميرا 7 “قناة اليوم السابع المصورة”، حوارا بين ضابط برتبة “مقدم” و أهالى السائق قتيل الدرب الاحمر ، أمام مديرية أمن القاهرة، كان الضابط يحاول فيه تهدئة المتجمهرين الذين كانوا يطالبون بتسليم “أمين الشرطة”.

و قال أحد الاهالى:” بيقولوا الطلقة اللى قتلت السائق كانت خاطئة”، فقاطعه الضابط بقوله:” لا .. متعمد”.


>شهود عيان: أهالى الدرب الاحمر قتلوا أمين شرطة بعد قتله سائق توك توك

تجمهر الأهالى أمام مديرية أمن القاهرة بسبب إطلاق أمين شرطة النار على سائق

قوات العمليات الخاصة تنتشر فى محيط مديرية أمن القاهرة
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