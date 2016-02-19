قال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم تشكيل اللجنة الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة خلال شهر.

وأضاف "سعد" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن مهمة اللجنة المرور على استراحات المراقبين والملاحظين فى جميع المحافظات ، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأعضاء وتوفير كافة الامكانات التى تتطلبها الاستراحات ، موضحا أن أعضاء هذه اللجنة يبدأون عملهم فى مارس المقبل.

وأشار نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن اللجنة تختص أيضا بحصر أعداد الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم خارج اللجان مثل الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا ، وأيضا الموجودين فى مستشفى سرطان الأطفال 57357.

"التعليم" تنهى اليوم مقابلات المرشحين للعمل كرؤساء لجان امتحانات الثانوية