وفاة الكاتب الكبير علاء الديب بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عاما

توفى، مساء أمس الخميس، الكاتب الكبير علاء الديب، صاحب الكتاب الشهير "عصير الكتب" عن عمر يناهز 77 عاما الذى أصبح من أهم أدبيات الكتب الثقافية فى مصر منذ صدوره وحتى يومنا هذا، وتناقل العديد من أصدقاء الكاتب الكبير خبر الوفاة بمزيد من مشاعر الحزن والأسى، حيث إن الأديب الراحل كان يتميز بروحه الإنسانية الودودة، بالإضافة إلى قيمته الأدبية الكبيرة.

وكان الأديب الكبير قد تعرض لوعكة صحية كبيرة منذ أشهر ودخل على إثرها مستشفى المعادى العسكرى، وقد أكدت صحيفة "المصرى اليوم"، التى كان الأديب أحد كتابها، أن صلاة الجنازة ستقام فى مسجد السيدة عائشة بعد صلاة الجمعة، فيما ينسق الآن العديد من محبى الأديب الكبير وأصدقاؤه لتوديعه غدا من المستشفى.