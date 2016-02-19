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بالفيديو - مرتضى منصور مازحا: ' بتلكك لمايوكا ' وشاكك في طلبة

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بالفيديو - مرتضى منصور مازحا: ' بتلكك لمايوكا ' وشاكك في طلبة بالفيديو - مرتضى منصور مازحا: ' بتلكك لمايوكا ' وشاكك في طلبة

مازح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا بعد ظهوره للمرة الثانية مع الفريق.

وفاز الزمالك على أسوان بهدف مقابل لاشيء في الجولة الـ19 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وشارك مايوكا كبديل أمام أسوان وهو الظهور الثاني له مع الزمالك بعدما شارك كأساسي أمام الإسماعيلي.

ووجه مرتضى منصور رسالة كوميدية إلى مايوكا بحضور لاعبي الفريق والجهاز الفني قائلا: "الثاني هو من ضمك إلى الزمالك".

وأضاف مازحا " بصراحة أنا بتلكك لك. ولكنك ستظهر بشكل أفضل".

وقال مرتضى منصور لحمادة طلبة داخل غرف خلع الملابس أيضا: "بدأت أشك فيك، ما يحدث منك غير طبيعي".

وتابع "أحمد توفيق عادت من جديد ذاكرته بعد عودته من القوات المسلحة".

وأشاد مرتضى في حديثه بمستوى كل لاعبي الفريق أمام أسوان.

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