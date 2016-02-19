فاروق جعفر يرد بقوة على مرتضى عبر في الجول: كيف تجرأ..أنت من يجب التحقيق معه

رد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بقوة على تأكيد مرتضى منصور رئيس النادي بتحوليه إلى التحقيق بسبب "الهجوم على الزمالك".

وقال فاروق جعفر لـFilGoal.com في رسالة إلى مرتضى: "كيف تجرأ على إعلان تحويلي إلى التحقيق. كيف تجرأ على ذلك".

وأضاف "بالتأكيد لن أذهب ولن أحضر أي تحقيق".

وخرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقب فوز فريقه ليؤكد تحويل فاروق جعفر إلى التحقيق. (طالع التفاصيل)

وعن مرتضى منصور، تابع جعفر حديثه مع FilGoal.com قائلا: "أنت من يجب أن يتم التحقيق معه وليس أي شخص أخر وخصوصا بعد تصريحاتك المسيئة ضد أحمد حسام ميدو".

وأتم " أعلم تماما ماذا سأفعل في حالة تم تبليغي بالخضوع لتحقيق. أعرف تماما".

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