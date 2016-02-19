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ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية

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ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية
قام اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بالإشراف على حملة تموينية مكبرة شارك فيها ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتمكنت الحملة من ضبط "سعيد .م" - 45 سنة صاحب فرش لبيع اللحوم لحيازته وعرضه للبيع " 196 " كجم من اللحوم ومصنعاتها " لحوم – كبده– كلاوى – سجق " بدون بيانات تجارية وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "سليمان. ا "- 57 سنة صاحب مطعم لحيازته "150" كجم من المخللات بدون بيانات تجارية، وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"منصور. م " -21 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع " 1210 " صاروخ ألعاب نارية مجهولة المصدر، و"هانى .م" - 28 سنة صاحب مخبز بلدى لقيامه بالتصرف بالبيع فى كمية قدرها "1121" جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن " 56.50 " كجم بقصد بيعها بالسوق السوداء.

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مصر 365

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