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بالصور.. إعدام 60 طن أعلاف منتهية الصلاحية ضبطت بأحد المصانع بمطروح

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بالصور.. إعدام 60 طن أعلاف منتهية الصلاحية ضبطت بأحد المصانع بمطروح بالصور.. إعدام 60 طن أعلاف منتهية الصلاحية ضبطت بأحد المصانع بمطروح
أعدمت مديرية بمطروح، بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية والأمنية المعنية، 60 طن أعلاف منتهية الصلاحية بمدينة مرسى مطروح.

قال السيد أبو اليزيد، مدير مديرية التموين بمطروح، فى تصريحات صحفية مساء الخميس، إنه تم إعدام 60 طنا من الأعلاف منتهية الصلاحية، التى تم ضبتها بأحد مصانع الأعلاف بمدينة مرسى مطروح، بحضور نائب مدير أمن مطروح وقوة من مباحث التموين ومديريات الصحة والزراعة وشئون البيئة بالمحافظة، والحماية المدينة وممثلى أجهزة الأمن المعنية بناء على قرار النيابة العامة.

ومن جانبه أشاد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بجهود أجهزة الرقابة بالمحافظة التى أسفرت عن ضبط 60 طنا من الأعلاف لضبط المخالفين القائمين على هذه الكمية، وذلك حرصا على مصلحة المواطن المطروحى فى حصوله على أعلاف صالحة للاستخدام للثروة الحيوانية التى تشتهر بها المحافظة.

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مصر 365

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