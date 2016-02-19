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حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 11 فرش حشيش بالجيزة

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حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 11 فرش حشيش بالجيزة حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 11 فرش حشيش بالجيزة
أمرت نيابة قسم الجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازتهما 11 فرش حشيش، واعترف المتهمان بحيازة المضبوطات لترويجها على عملائهما.

وردت معلومات للرائد محمد أبو حسين معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد بتردد "أبوسريع.ع" و"محمد.ج" عاطلين من أخطر تجار المواد المخدرة بمنطقة العمرانية، على دائرة قسم الجيزة لترويج الحشيش على عملائهما.

ومن خلال إعداد كمين لهما تم القبض عليهما وبحوزتهما 11 فرش حشيش وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقتين، وبمواجهتهما اعترفا أمام المقدم هانى عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بحيازتهما للمواد المخدرة للاتجار بها، وأنهما يترددان على منطقة المنيب للقاء عملائهما وبيع مخدر الحشيش لهم، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365