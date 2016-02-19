هزاع بن طحنون يزور قسم الأورام السرطانية في مستشفى توام

اطلع الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية خلال زيارته أمس قسم الأورام السرطانية وأمراض الدم في مستشفى توام في العين على أحوال الأطفال المصابين بالأورام وأمراض الدم ومراحل علاج هذه الأمراض، واستمع إلى شرح عن أحوالهم من القائمين على القسم، وتأتي الزيارة بناء على التنسيق بين ديوان سمو ولي عهد أبوظبي وديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وجمعية البيت متوحد وبمشاركة مبادرة بصمة نجاح التي أطلقها عدد من طالبات جامعة الإمارات وإدارة الأنشطة الطلابية وفعالية بيت الأمل.

وتجول الشيخ هزاع بن طحنون في غرف الأطفال المرضى واطمأن على أحوالهم وما يقدم لهم من عناية وعلاج وحث القائمين على رعايتهم وبذل المزيد من الجهد والمتابعة، وقدم للأطفال مجموعة من الهدايا الرمزية تشيجعاً لهم لرفع معنوياتهم من أجل التجاوب مع العلاج.