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أحمد بن طحنون والمزينة يشهدان بروفة تخريج دفعة أكاديمية شرطة دبي

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أحمد بن طحنون والمزينة يشهدان بروفة تخريج دفعة أكاديمية شرطة دبي أحمد بن طحنون والمزينة يشهدان بروفة تخريج دفعة أكاديمية شرطة دبي

شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، يرافقه اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، صباح أمس، البروفة الرسمية لحفل التخريج العام للطلبة المرشحين «الدفعة الثالثة والعشرون»، المزمع إقامته بتاريخ 24 فبراير الجاري في أكاديمية شرطة دبي.

وحضر البروفة التي جرت بميدان التخريج العام في أكاديمية شرطة دبي، بحضور مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة ونوابهم، إلى جانب رؤساء لجان حفل التخريج، وأعضاء هيئة التدريس وضباط ومدربي الميدان.

واستعرض اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، يرافقه اللواء خميس مطر المزينة، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، طابور التخريج العام، وفقرات برنامج الحفل المختلفة، بدءاً من وصول راعي الحفل وعزف السلام الوطني، والتشكيلات والعروض العسكرية التي قدمها الطلبة الخريجون، وتسليم العلم، وتكريم الطلبة المتميزين من أوائل الدفعة، حتى استئذان قائد الطابور للخروج والانصراف من أرض الميدان، كما شهد أيضاً العروض التي قدمتها الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

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