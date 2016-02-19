حامد بن زايد: أبطالنا تربوا في بيوت معينها العطاء

عبر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، خلال تقديمه واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن والواجب عبدالله جمعة حسن الشامسي، والذي استشهد ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة، للوقوف إلى جانب الحق والعدل والحكومة الشرعية في اليمن، عن فخر واعتزاز الإمارات قيادة وشعباً بأبناء الوطن الذين يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والانتماء للوطن والواجب، ويسطرون يوماً بعد يوم بطولات في أرض الميدان وساحة الشرف، مشيراً سموه إلى أن هؤلاء الأبطال تربوا في بيوت معينها العطاء والبذل والتضحية.

وأعرب سموه خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة شعم برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد عبدالله الشامسي، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب عبدالله الشامسي، وأعرب الضباط خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة شعم في رأس الخيمة عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسرة الشهيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.