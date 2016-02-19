أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

رئيس بعثة الإمارات في الناتو يقدم أوراق اعتماده للأمين العام لحلف شمال الأطلسي

Google+ Print
رئيس بعثة الإمارات في الناتو يقدم أوراق اعتماده للأمين العام لحلف شمال الأطلسي رئيس بعثة الإمارات في الناتو يقدم أوراق اعتماده للأمين العام لحلف شمال الأطلسي

قدم السفير سعيد عبيد الكعبي أوراق اعتماده إلى ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، رئيساً لبعثة دولة الإمارات لدى منظمة حلف الناتو، وذلك بمقر قيادة المنظمة في بروكسل.

ونقل الكعبي، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى معالي الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو».

من جانبه، حمّل الأمين العام لمنظمة «الناتو» السفير تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة حلف شمال الأطلسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية