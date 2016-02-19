رئيس بعثة الإمارات في الناتو يقدم أوراق اعتماده للأمين العام لحلف شمال الأطلسي

قدم السفير سعيد عبيد الكعبي أوراق اعتماده إلى ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، رئيساً لبعثة دولة الإمارات لدى منظمة حلف الناتو، وذلك بمقر قيادة المنظمة في بروكسل.

ونقل الكعبي، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى معالي الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو».

من جانبه، حمّل الأمين العام لمنظمة «الناتو» السفير تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة حلف شمال الأطلسي.