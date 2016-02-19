أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

مؤسسة دبي للمرأة توقّع اتفاقية شراكة مع NMC للرعاية الصحية

Google+ Print
مؤسسة دبي للمرأة توقّع اتفاقية شراكة مع NMC للرعاية الصحية مؤسسة دبي للمرأة توقّع اتفاقية شراكة مع NMC للرعاية الصحية

وقعت مؤسسة دبي للمرأة ومجموعة «NMC» للرعاية الصحية اتفاقية شراكة في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تتعلق بدعم المجموعة لمبادرات الصحة المبتكرة في منتدى المرأة العالمي في دبي، من خلال استضافتها لخبير الصحة العالمي الشهير دكتور أوز، لتقديم جلسة بعنوان «الثمانون من العمر، هي الخمسون الجديدة» ضمن الجلسات الرئيسية للمنتدى.

وأكدت منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، حرص المؤسسة على دعم احتياجات المرأة في مختلف المجالات، الأمر الذي لا يقتصر فقط على دعمها في مجال العمل وصقل مهاراتها وتوفير البرامج التدريبية لها لتكون قادرة على المشاركة الحقيقية في بناء وتنمية المجتمع إلى جانب الرجل فحسب، بل يمتد هذا الدعم إلى رفع الوعي الصحي لها لتكون قادرة على القيام بمهامها كامرأة عاملة وزوجة وأم ترعى أسرتها وتربي الأجيال.

توعية صحية

وأضافت المرّي أن توفير التوعية الصحية اللازمة للمرأة ستكون من بين أهم القضايا الرئيسية التي سنطرحها من خلال منتدى المرأة العالمي في دبي، وسيكون المنتدى فرصة لتقديم أحدث الأبحاث والدراسات الطبية، واستعراض آخر النتائج الصحية في مجال صحة المرأة، من خلال استضافة خبراء عالميين متخصصين في مجال الصحة والطب، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في نشر التوعية الصحية كأحد أهم المتطلبات والمحاور التي ينبغي العمل عليها، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات المتخصصة في هذا المجال لتقديم قيمة إضافية مميزة لزوار المنتدى العالمي للمرأة التي تستضيفه دبي للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التزام

وقال الدكتور بي. آر. شتي، مؤسس ونائب المدير التنفيذي، والرئيس التنفيذي لمجموعة «NMC» للرعاية الصحية «في الوقت الذي تشهد فيه مرافق الرعاية الصحية الخاصة بنا توسعاً كبيراً على مستوى دولة الإمارات، يسرنا أن نستضيف جلسة «الثمانون من العمر، هي الخمسون الجديدة» ودعم مبادرات الصحة المبتكرة في »منتدى المرأة العالمي في دبي، وإلى جانب مستشفى برايت بوينت رويال وNMC بلوم، تعتبر قضايا دعم المرأة التي تطمح إلى أسلوب حياة أكثر صحة وسعادة جزءاً من مسؤوليتنا والتزامنا المتواصل، ونتطلع لمناقشة كيفية تطبيق النتائج التي ستنبثق عن هذه الجلسة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل