مؤسسة دبي للمرأة توقّع اتفاقية شراكة مع NMC للرعاية الصحية

وقعت مؤسسة دبي للمرأة ومجموعة «NMC» للرعاية الصحية اتفاقية شراكة في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تتعلق بدعم المجموعة لمبادرات الصحة المبتكرة في منتدى المرأة العالمي في دبي، من خلال استضافتها لخبير الصحة العالمي الشهير دكتور أوز، لتقديم جلسة بعنوان «الثمانون من العمر، هي الخمسون الجديدة» ضمن الجلسات الرئيسية للمنتدى.

وأكدت منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، حرص المؤسسة على دعم احتياجات المرأة في مختلف المجالات، الأمر الذي لا يقتصر فقط على دعمها في مجال العمل وصقل مهاراتها وتوفير البرامج التدريبية لها لتكون قادرة على المشاركة الحقيقية في بناء وتنمية المجتمع إلى جانب الرجل فحسب، بل يمتد هذا الدعم إلى رفع الوعي الصحي لها لتكون قادرة على القيام بمهامها كامرأة عاملة وزوجة وأم ترعى أسرتها وتربي الأجيال.

توعية صحية

وأضافت المرّي أن توفير التوعية الصحية اللازمة للمرأة ستكون من بين أهم القضايا الرئيسية التي سنطرحها من خلال منتدى المرأة العالمي في دبي، وسيكون المنتدى فرصة لتقديم أحدث الأبحاث والدراسات الطبية، واستعراض آخر النتائج الصحية في مجال صحة المرأة، من خلال استضافة خبراء عالميين متخصصين في مجال الصحة والطب، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في نشر التوعية الصحية كأحد أهم المتطلبات والمحاور التي ينبغي العمل عليها، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات المتخصصة في هذا المجال لتقديم قيمة إضافية مميزة لزوار المنتدى العالمي للمرأة التي تستضيفه دبي للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التزام

وقال الدكتور بي. آر. شتي، مؤسس ونائب المدير التنفيذي، والرئيس التنفيذي لمجموعة «NMC» للرعاية الصحية «في الوقت الذي تشهد فيه شبكة مرافق الرعاية الصحية الخاصة بنا توسعاً كبيراً على مستوى دولة الإمارات، يسرنا أن نستضيف جلسة «الثمانون من العمر، هي الخمسون الجديدة» ودعم مبادرات الصحة المبتكرة في »منتدى المرأة العالمي في دبي، وإلى جانب مستشفى برايت بوينت رويال وNMC بلوم، تعتبر قضايا دعم المرأة التي تطمح إلى أسلوب حياة أكثر صحة وسعادة جزءاً من مسؤوليتنا والتزامنا المتواصل، ونتطلع لمناقشة كيفية تطبيق النتائج التي ستنبثق عن هذه الجلسة».