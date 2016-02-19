طحنون وسرور بن محمد يعزيان في وفاة سعيد الشامسي

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله سعيد سلطان بن غميسه الشامسي إلى أبنائه حمد سعيد سلطان الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، وسلطان سعيد سلطان الشامسي، وذلك في منزل الأسرة في منطقة زاخر في مدينة العين.

وتوجه سموه بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأبناءه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، ومحمد علي بن رحمة الشامسي، وحمد بن سهيل الخييلي.