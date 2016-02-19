تشييع 4 مواطنين غرقوا في وادي القور برأس الخيمة

تحولت أجواء النزهة العائلية التي اصطحب فيها المواطن علي عبدالله الكندي زوجته وأبناءه الثلاثة، أول من أمس، إلى فاجعة خلّفتها غزارة هطول الأمطار، حيث فوجئ الأب أثناء قيادته المركبة في المناطق الجبلية القريبة من منطقة وادي القور بوقوعه في منطقة تحاصرها 3 أودية، هي وادي «رفاق، والقور، والنصلة».

وفقد الأب السيطرة على المركبة بعد انجرافها بقوة تيار الوادي، وأنقذه أهالي المنطقة، فيما جرفت الفيضانات زوجته (أ.س.س.أ ــ 40 عاماً) وأطفاله الثلاثة موزة (11 سنة)، منصور (7 سنوات)، فزاع (3 سنوات) الذين عثر عليهم متوفين بعد جهود كبيرة من البحث، اشتركت فيها الجهات المعنية في شرطة رأس الخيمة وفرق الإنقاذ التابعة للقيادة العامة في شرطتي أبوظبي ودبي.

وكان مئات المواطنين من الفجيرة شاركوا، أمس، في تشييع جنازة الغرقى الأربعة (الأم وأبناؤها الثلاثة) الذين توفوا نتيجة الحادث المأساوي.

وأجريت مراسم صلاة الجنازة بمسجد منطقة «وادي مي»، إحدى المناطق التابعة لإمارة الفجيرة، بعد صلاة الظهر، حيث ووريت الجثامين الأربعة في مقبرة المنطقة.

وقال عبدالله خميس الكندي، ابن عم المواطن علي عبدالله الكندي، الزوج والوالد المكلوم، ببالغ الأسى عن المصيبة التي ألمت بقريبه، وقال: «إن الوالد يعيش حالة صعبة من الحزن، نسأل المولى عز وجل أن يلهمنا وإياه الصبر وحسن العزاء، وأن يجعل البركة في أبنائه الثلاثة الآخرين».

وتفصيلاً، ووفقاً لبيان من شرطة رأس الخيمة فقد دخل رب الأسرة المكلومة وهو الناجي الوحيد بمركبته داخل الوادي في الطريق الرئيس لمرور المركبات، والذي يعبر من خلاله أحد الأودية، وبسبب قوة المياه وتدفقها، وعدم تقديره للوضع انجرفت مركبته، وتم انتشال جثة الأم بمساعدة الأهالي، فيما تم إنقاذ الأب ونقله للمستشفى، وتم العثور على جثة الطفلة في وقت متأخر من ليل أول من أمس، بعد جهود كبيرة من البحث وتبلغ من العمر 11 عاماً، وتم العثور على جثتي الولدين الآخرين، صباح أمس، بالتنسيق والتعاون مع فرق الانقاذ التابعة لشرطتي دبي وأبوظبي، وأعمارهما (3 و7 أعوام).

تفقد الأودية وآثار السيول

وكان اللواء علي بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، تفقد صباح أمس، أماكن الأودية وآثار السيول التي تدفقت من خلالها المياه من جراء المنخفض الجوي الحالي في عدد من المناطق الجنوبية بإمارة رأس الخيمة، للتأكد من توفير أقصى درجات الأمن والراحة لمرتادي هذه المناطق، والتأكد من الخدمات التي تقدم للجميع على أكمل وجه.

وأكد الجاهزية والاستعدادات لمواجهة أي مخاطر متوقعة خلال المنخفضات الجوية، والتي تم اتخاذها قبل وقوع الأمطار وما يصاحبها من جريان للأودية والشعاب وتجمع المياه في المنخفضات، وذلك بفضل جهود الإدارات المعنية بالقيادة العامة من خلال الاجتماعات واللقاءات لاتخاذ الإجراءات الوقائية والميدانية، مضيفاً هذه الجهود قائمة على مدار الساعة خلال فترة المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد بشكل عام.

وتابع: «يقع الجانب الأكبر في مواجهة أي طارئ خلال المنخفضات الجوية على المواطن من خلال الوعي المجتمعي، بداية من عدم إلقاء الأوساخ والأتربة في مجاري الأودية، وصولاً للتزود بالاحتياجات الأساسية والضرورية واتباع إجراءات السلامة العامة، ما يسهل على الجهات المختصة القيام بعملها لمساندة الحالات الملحة».

وأشاد بجهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي الذين شاركوا الجهات المختصة في شرطة رأس الخيمة مساء أول من أمس، في حادثة انجراف المركبة في وادي القور، كما أشاد بجميع الجهات والمؤسسات الرسمية والأمنية والشرطية ومجموعات الشباب المتطوعين، على عملهم المتواصل في أشد الظروف لخدمة المواطنين ومساندتهم، خاصة في ظل الأحوال الجوية الصعبة التي تمر بها الدولة، متمنياً لجميع المواطنين السلامة والحذر.

وشارك في الجولة التفقدية مع القائد العام، العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات المركزية وعدد من مديري الإدارات وكبار الضباط بالقيادة العامة، وشملت الجولة تفقد وادي القور، إضافة للاطلاع على حالة الوادي والمنطقة التابعة له، كما وجه علوان بضرورة تنظيف مخلفات الأشجار والأتربة التي تجمعت نتيجة قوة المياه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإمارة تحسباً لأي طارئ.

وكان في استقبال القائد العام والوفد المرافق له، الرائد أيمن حسن العوبد، رئيس مركز شرطة المنيعي الشامل بالإنابة وعدد من ضباط وأفراد المركز.

سلوكيات خاطئة

ومن جانب آخر، أشار العميد غانم أحمد غانم، مدير عام إدارة العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، إلا أن هناك الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يمارسها البعض أثناء نزول مياه الأمطار، وما يصاحبها من جريان للأودية والشعاب بشكل قوي، وهي تجمهرهم في هذه المناطق، ما يسفر عن وقوع العديد من الحوادث لهم ومن يرافقهم.

شرطة دبي شاركت في جهود البحث والعثور

أسهمت فرق إدارة البحث والإنقاذ في القيادة العامة لشرطة دبي، في العثور على أفراد العائلة المنكوبة في حادث وادي القور بمنطقة المنيعي في رأس الخيمة، وذلك بأمر من اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، بتوفير كل الإمكانيات وتسخير كل الجهود للمساعدة في العثور على مفقودي الحادث.

وقال المقدم خبير أحمد عتيق بورقيبة نائب مدير إدارة البحث والإنقاذ، إنه بناء على أوامر القائد العام تحركت فرق البحث والإنقاذ، بحضور الرائد خالد إبراهيم الحمادي رئيس قسم المهمات الصعبة، والرائد عبيد ربيع مبارك الضابط المناوب في فرقة المهمات الصعبة، وبمشاركة دوريات المهمات والدوريات البرية والبحرية للبحث عن أفراد العائلة، وشرعت في عملية البحث، وتم العثور على الأم متوفاة عند ضفة الوادي وتم نقلها إلى عيادة المنيعي، فيما تم العثور على الطفلة متوفاة أيضاً على جانب الضفة، فيما تمكنت الفرق بعد يوم كامل من البحث من العثور على الطفلين على بعد مسافة من موقع الحادث وكانا قد فارقا الحياة.

إنقاذ 3 أشخاص

وأكد المقدم بورقيبة أن فرق المهمات الصعبة والإنقاذ البحري استطاعت إنقاذ 3 أشخاص حاصرتهم مياه الأمطار في الوادي، واستخراج 3 سيارات كانت محصورة وسط البرد وبرك المياه.

وأهابت شرطة دبي بالأهالي الابتعاد نهائياً عن الوديان ومجاري المياه عند هطول كميات كبيرة من المياه، وإبعاد الأطفال عن الوديان قدر المستطاع، لما لذلك من خطر كبير على حياتهم أمام المياه الجارفة والسريعة الجريان.

ونبهت شرطة دبي قائدي المركبات بعدم الاقتراب من المياه الجارية بأي نوع من السيارات، وذلك حفاظاً على سلامتهم، وذلك بعد ملاحظة قيام شبان بتحدي مياه الوديان والدخول إلى مسارها ما شكل خطورة كبيرة عليها وتعرضهم وسياراتهم إلى الغرق في المياه الجارية.