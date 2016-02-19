حظك اليوم برج العذراء الجمعة 19/2/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى: أنت من المحتمل أن تكون فى مزاج فلسفى اليوم، إذا كنت من المعلمين والمحامين والفلاسفة والدعاة والساسة ستكون ناجحًا اليوم، ولكن، عليك أن تدفع الانتباه إلى الأمور الدنيوية، بالإضافة إلى أسئلة عميقة للحياة تطل على الواقع العملى هى المشكلة الرئيسية اليوم.>على الصعيد العاطفي: اليوم هو جيد بما فيه الكفاية لاحتساء النبيذ والطعام فقط! سوف تجد الكثير من الناس تحوم حولك لاهتمامكم، عليك الحرص من شريك حياتك اليوم، تمتع ولكن يمكنك مشاركة الأشياء على المستوى العذرى.

برج العذراء على الصعيد الصحى: عدم القدرة على القيام بتمارين لبضعة أيام لا يعنى أنك لن تكون قادرًا على القيام بذلك! هناك بعض من حولك الذين تنتشر مشاعر سلبية بداخلهم سيؤثرون بشكل سلبى حولك، عليك إعطاء بعض الوقت لعلاقاتكم وفى الوقت نفسه استخدام الطاقة الخاصة بك جيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء: تحتاج أن تكون أكثر اجتماعية من أى وقت مضى اليوم! كنت تريد أن تجعل من التحول فى نمط حياتك والمهنية من خلال الانغماس فى العمل الذى يتطلب التواصل مع الآخرين، محاولة لإنجاز كل ما قمت بتعيين القيام به! يمكنك الحفاظ على التركيز الشديد على ما من أى وقت مضى تريد القيام به. فقط تأكد من أنك لا تسرف.