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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 19/2/2016

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حظك اليوم برج العقرب الجمعة 19/2/2016 حظك اليوم برج العقرب الجمعة 19/2/2016
على الصعيد المهنى: هناك عدد من فرص العمل الجديدة والمختلفة تأتى فى طريقك اليوم، سوف يكون هناك اندفاع من العملاء أو الزبائن الجدد والعديد من المشاريع سيتم تقديمها لك، بعضها لديها القدرة على أن تصبح مشروع أحلامك من أجل استغلال هذه الفرصة، سيكون لديك فرص للعمل إضافية، وأنت ذاهب للتمتع كل دقيقة منه.

على الصعيد العاطفى: لا تولى اهتمامًا لصعوبة شخصية شريكك، لقد حان الوقت لرقة فى تصرفاتك تجاهه، الذهاب إلى المنزل فى وقت مبكر اليوم للطهى أفضل شىء، تزيين الغرفة بأضواء الشموع سيكون عاملاً جيد أيضًا، حاول أن تتحدث فى مكالمة لأى شريك حياتك.

برج العقرب على الصعيد الصحى: هناك عدد قليل من المفاجآت فى متجر لك اليوم، ولكن لا داعى للقلق، فجميعها لطيفة، بعض الأشياء التى كنت قد تنتظر لفترة طويلة من المرجح أن تؤتى ثمارها اليوم، وبعض الجهود الخاصة بك والتى كنت تعتقد أنها أهدرت ستكون ناجحة فى نهاية المطاف؛ لذلك احتفل الليلة مع الأسرة والأصدقاء وحتى قد تكون لديهم الخبر السار للمشاركة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب: تفتح عقلك للمشاركة الفلسفية والأفكار الخاصة بك اليوم مع شخص وسوف تجد بروح المشابهة، هذا يمكن أن يمهد الطريق لصداقة جميلة أو شراكة قابلة للحياة، مع ملاحظة صغيرة سوف تكون قادرة على تعلم الكثير من الأشياء من الآخرين، وهذه المعرفة يمكن أن تكون مفيدة للغاية بالنسبة لك، تستطيع أيضًا تلبية طلب شخص اليوم لتبادل الرأى والأفكار الخاصة بك.
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