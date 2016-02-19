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حظك اليوم برج القوس الجمعة 19/2/2016

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 19/2/2016 حظك اليوم برج القوس الجمعة 19/2/2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>أخبار سعيدة ستلحق بك وستحقق مجموعة من أهدافك التي طالما حلمت بها وعملت على تحقيقها بدون جدوى، لذلك حاول أن تقتنص الفرص وتحول كل أحلامك إلى حقيقة، فهذه هى أفضل الأيام التى بإمكانك أن تفعل بها ذلك.

على الصعيد العاطفى:


>يعتبر الجانب العاطفى لهذا البرج هو الجانب الأكثر نجاحًا، فمزيد من العاطفة والرومانسية ستحيط بهم وستجعلهم فى قمة توهجهم، الأمر الذى سيرفع من معدل إنتاجهم على المستوى العملى، وسيكون دافع بالنسبة لهم لتوطيد العلاقات الأسرية.

برج القوس على الصعيد الصحي


>بالنسبة للحياة الصحية بالنسبة لأبناء هذا البرج فمزيد من التألق والازدهار سيحيط بهم بالنسبة للحالة الصحية، ولا داعى لزيارة الطبيب فى هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>فى هذا اليوم خير كثير فعلى كافة المستويات الصحية والعاطفية وحتى العملية لذلك لا داعي من القلق، لكن لا بد وأن يكون هناك حذر قليل على أدائنا طوال الفترات المقبلة.

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مصر 365

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