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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 19/2/2016

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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 19/2/2016 حظك اليوم برج الدلو الجمعة 19/2/2016

على الصعيد المهني:


>تفكر فى العديد من المشاريع يوم مناسب لوضع خطة وترتب أولوياتك للفترة المقبلة، لا تترد فى الأستعانة بمن لديهم خبرة أكثر منك، أحوالك المالية تسير على نحو سلس ومستقر.

على الصعيد العاطفي:


>يوم هادئ مع شريك حياتك وعائلتك، حاول أن تبتعد عن كل الضغوط وتستمع بهذا اليوم، لا تبحث عن معانى أعمق للأشياء فقط استرخ واستمتع بالهدوء.

برج الدلو على الصعيد الصحى:


>تتصاعد الضغوط فى مكان عملك ما يجعلك تشعر بالتوتر الشديد والأرق، عليك تخصيص بعض الوقت فى اليوم للاسترخاء حتى لا يأتى ذلك بنتائج سلبية على صحتك تندم عليها مستقبلاً.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>يوم جديد على طريق التغيير قد تحدث تغييرات كبيرة فى حياتك وتلتقى بأشخاص غير متوقعين ومع ذلك عليك الحذر ليست كل التغييرات جيدة بالنسبة لك فعليك سوف تحتاج إلى تحليل ما اذا كان هذا التغيير مفيد لك على المدى طويل أم لا.

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مصر 365

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