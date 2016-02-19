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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 19/2/2016

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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 19/2/2016 حظك اليوم برج السرطان الجمعة 19/2/2016

على الصعيد المهني:


>حالتك المزاجية السيئة تنعكس على أدائك المهني، وتواجه مجموعة من المشكلات بسبب نظرتك التشاؤمية، تتعامل مع الواقع المهنى بعواطفك، ولن يجلب لك ذلك إلى المشكلات بسبب عدم تقدير الآخرين لذلك، تحتاج إلى أن تجرد الأداء المهنى والأفكار العملية من المشاعر والمشكلات الشخصية.

على الصعيد العاطفي:


>علاقتك بشريك حياتك غير مستقرة، فبالرغم من محاولاتك الدائمة للتظاهر بمشاعر الهدوء، إلا أن الصراع داخلك، يجعل بعض التعبيرات تظهر على وجهك دون قصد، الإتزان فى العواطف سيفيدك كثيراً، وإظهار غيرتك على الحبيب ليس عيباً تخجل منه وتحاول إخفاءه طوال الوقت.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>قلب موزين اليوم، والسهر طوال اليوم يؤثر على حالتك الصحية بشكل سلبى، تفقد جزءا كبيرا من تركيزك، وعلامات الإرهاق لم تفارق وجهك، يجعلك تظهر كالمرضى، حاول أن تهتم بأنواع طعامك، واجعل نومك فى أوقات الليل لأنها الأكثر صحة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة غير مستقرة فى حياته بشكل عام، فالمشكلات الخصية تؤثر على أدائه المهنى، وتثير حوله الكثير من علامات الأستفهام، وتعمد إخفاء المشاعر عن الحبيب لن يجنى ثماره ولن يأتى بفائدة، أما الإهمال والسهر يؤثر بشكل سلبى على الحالة الصحية العامة.

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مصر 365

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