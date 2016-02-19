حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 19/2/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى: الوقت لتدليل المرءوسين! كنت على وشك أن يحفر عميقًا فى أصعب المهام والصغار هم أفضل المؤيدين لك، أولئك الذين هم فى مناصب قيادية قد طرقت من قبل فرص وظيفية أفضل كذلك، قد أعدكم آفاق المستقبل أفضل بكثير، وسوف يكون من المفيد لك.

على الصعيد العاطفي: كنت مثل الطيور الحرة والالتزام ليس من صفاتك، أنصحك بأن تكون باردًا مع التملك من شريك حياتك، أولئك الذين لديهم هم واحد قد يكونوا أكثر رفقًا ببعضهم البعض، ولكن للأسف قد يكون ضرب مع الأفكار من الحب الماضى لا ينسى! الانتقال هو السبيل الوحيد للخروج!

>برج الجوزاء على الصعيد الصحي: إيلاء اهتمام خاص إلى ما تأكله اليوم، الجهاز المناعى هو مرن جدًا، وهذا أدى لك لتناول الطعام حتى الأطعمة غير الصحية فى الماضي، ومع ذلك، اللياقة البدنية الخاص بك هو فى الواقع فى حالة الضعيفة الآن. عليك أن تكون حذرا حول العادات الغذائية الخاصة بك، واليوم هو أفضل مناسبة لإقامة بعض التغييرات التى تشتد الحاجة إليها على المدى الطويل فى النمط الغذائى الخاص بك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء: قد كنت رئيسًا لرحلة المغامرة غير المخطط لها. قد يكون من داخل المدينة أو قد تكون قصيرة قليلا، ولكن الفكرة هى أن لديها الكثير من المرح، قد مسحت خلافاتكم مع شخص قريب إلى القلب، سترغب فى ترك الماضي.