أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام :المطلوب من الإعلام والمؤسسات الدينية لمواجهة الفكر المتطرف -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : لا يوجد دولة في العالم تعمل على مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 19/2/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 19/2/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 19/2/2016
على الصعيد المهنى: الوقت لتدليل المرءوسين! كنت على وشك أن يحفر عميقًا فى أصعب المهام والصغار هم أفضل المؤيدين لك، أولئك الذين هم فى مناصب قيادية قد طرقت من قبل فرص وظيفية أفضل كذلك، قد أعدكم آفاق المستقبل أفضل بكثير، وسوف يكون من المفيد لك.

على الصعيد العاطفي: كنت مثل الطيور الحرة والالتزام ليس من صفاتك، أنصحك بأن تكون باردًا مع التملك من شريك حياتك، أولئك الذين لديهم هم واحد قد يكونوا أكثر رفقًا ببعضهم البعض، ولكن للأسف قد يكون ضرب مع الأفكار من الحب الماضى لا ينسى! الانتقال هو السبيل الوحيد للخروج!
>برج الجوزاء على الصعيد الصحي: إيلاء اهتمام خاص إلى ما تأكله اليوم، الجهاز المناعى هو مرن جدًا، وهذا أدى لك لتناول الطعام حتى الأطعمة غير الصحية فى الماضي، ومع ذلك، اللياقة البدنية الخاص بك هو فى الواقع فى حالة الضعيفة الآن. عليك أن تكون حذرا حول العادات الغذائية الخاصة بك، واليوم هو أفضل مناسبة لإقامة بعض التغييرات التى تشتد الحاجة إليها على المدى الطويل فى النمط الغذائى الخاص بك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء: قد كنت رئيسًا لرحلة المغامرة غير المخطط لها. قد يكون من داخل المدينة أو قد تكون قصيرة قليلا، ولكن الفكرة هى أن لديها الكثير من المرح، قد مسحت خلافاتكم مع شخص قريب إلى القلب، سترغب فى ترك الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى