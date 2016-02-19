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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 19/2/2016

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 19/2/2016 حظك اليوم برج الحوت الجمعة 19/2/2016

على الصعيد المهني:


>مقابلة حاسمة ستغير حال أبناء هذا البرج على المستوى العملى، لذلك يجب أن نكون مترقبين لها ومستعدين لأى سؤال حتى لا نخسر كل شىء، فربما نخرج من هذه المقابلة فى وضع آخر وربما تطيح بمستقبلنا إلى النهاية.

على الصعيد العاطفي:


>بعض التوترات والضغوط النفسية ستلقى بظلالها على أبناء هذا البرج من الناحية العاطفية، وستجعلهم غير قادرين على الاستمرار فى علاقاتهم، لكن الأفضل أن يتوقفوا قليلاً حتى يتخذوا القرار السليم دون أى تسرع حتى لا يعدوا ويندموا عليه.

برج الحوت على الصعيد الصحي


> نتيجة للضغوط العصبية ستتعرضون إلى بعض الأزمات الصحية قد تكون السكر أو القلب بالنسبة للمصابين بهذه الأمراض لكن سريعا ما تستردون صحتكم مرة أخرى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


> للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.

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مصر 365

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