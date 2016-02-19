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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 19/2/2016

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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 19/2/2016 حظك اليوم برج الأسد الجمعة 19/2/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:


>الواقع العملى لن يختلف كثيراً عن الأيام السابقة، يبقى مستواك المهنى متفاوت، حيث تكون فى أعلى مستويات تركيزك فى بعض الأيام، وفى البعض الآخر تسيطر عليك حالات الركود الفكرى والكسل، وعدم الرغبة فى تحسين ادائك المهنى والتفاعل مع الزملاء فى المشروعات المشتركة.

على الصعيد العاطفي:


>ربما تكون حالتك المزاجية السيئة هى المتحكم الآن فى علاقتك بشريك حياتك، فأنت تبحث عن اهتمام مستمر، وكلمات رومانسية فى الأوقات التى تشعر فيها بالضيق، حاول أن تتحدث مع الحبيب وتفصح عن طبيعتك الروامنسية التى تخفييها تحت قناع القوة والجرأة الذى تظهره دائمًا.

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>وعكة صحية تؤثر عليك لفترة قليلة، والابتعاد عن المشوربات المهدئة يؤثر عليك بشكل سلبى ويجعلك فى توتر مستمر، لا تستسلم لتغييرات الجو، ولا تتعامل مع المرض باستهتار كعادتك، التعامل بحرص فى هذه المرحلة، يخلصك من التعب سريعا، ويخفف من شعورك بالارهاق.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة متقلبة من الناحية العملية، حيث يتوافت مستوى الأداء المهنى لمولود برج الأسد على حسب حالته المزاجية التى تتغير باستمرار، واحتياجه العاطفى يجعله دائماً فى حالة غضب من الحبيب الذى لا يفهم طبيعته الرومانسية التى يخفيها بسبب خجله، ووعكة صحية خفيفة يخرج منها معافى إن تعامل معها باهتمام.

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مصر 365

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