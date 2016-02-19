حظك اليوم برج الحمل الجمعة 19/2/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

>الحظ حليفك اليوم، وتبدأ فى وضع أولى الخطوات فى مشروع كنت تفكر فيه منذ فترة طويلة، وتجد دعما من أشخاص قريبين بعيدين عن محيط العمل، وتقابل مجموعة بسيطة من العراقيل التى ستتغلب عليها بفضل صبرك، وأفكارك الحكيمة، التى ستجد فيها مخرج لمعظم الأزمات، وتعسر مالى سينتهى سريعاً. على الصعيد العاطفي:

>تفكر فى أخذ خطوات جادة فى علاقتك بشريك حياتك، وتفصح عن المشاعر التى تتكتم عليها منذ فترة كبيرة، الوقت ملائم للتعبير عن حبك، وتفكر فى طريقة جديدة بعيدة عن الشكل التقليدى لمفاجئة الحبيب، أنت دائماً تفضل عنصر المفاجأة خاصة فى المواقف العاطفية. برج الحمل على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية جيدة جداً، وربما تكون هذه الأيام هى أكثر الفترات ابتعاداً عن الضغط العصبى والتوتر، تحتاج فقط إلى زيادة ساعات نومك، حتى تستطيع المحافظة على تركيزك واتزانك الذهنى، والعصائر الطبيعية أفضل صديق لك فى هذه الفترة، ولا تنسى ممارسة الرياضة. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل، أن يعيش أيام مختلفة يشعر فيها بتغير حقيقى نحو الأفضل، ويجد دعم كبير من أشخاص بالرفم من قربهم، إلا أن دعمهم لم يكن متوقعاً، والحباة العاطفية ستمر بمنحنيات ايجابية تفيد علاقاتك بشريك حياتك، والحالة الصحية فى أعلى مستوياتها.

شبكةعيونالإخبارية

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