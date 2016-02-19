حظك اليوم برج الميزان الجمعة 19/2/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>تتميز بروح قيادية تعرضك للغيرة من بعض الأشخاص فى محيط عملك، احذر من إعطاء ثقتك لمن لا يستحقها، سوف تجنى ثمار تعبك فى الفترة السابقة بدأ من اليوم.>لا تعتمد على العاطفة فقط فى تقييم علاقتك مع الشريك الحب هو توازن ما بين العقل والعاطفة فاحذر أن تتورط فى علاقات غير مناسبة لك على المستوى الأجتماعى والعقلى.>صحتك ليست جيدة هذه الأيام عليك الانتباه جيدًا حتى لا تتعرض لمتاعب صحية تندم عليها، اذا شعرت بالإجهاد لا تترد فى استشارة الطبيب ولا تهمل الأمر.>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

اليوم قد يكون مربكًا بالنسبة لك بعض الشىء قد تتعرض لبعض المشاكل المزعجة ولكن التوتر لا يفيد ولا جدوى من الأفراط فى التفكير، رتب أولوياتك وحدد أهدافك وانطلق نحو الأفضل.

>يوم جديد على طريق التغيير قد تحدث تغييرات كبيرة فى حياتك وتلتقى بأشخاص غير متوقعين ومع ذلك عليك الحذر ليست كل التغييرات جيدة بالنسبة لك فعليك سوف تحتاج إلى تحليل ما اذا كان هذا التغيير مفيد لك على المدى طويل أم لا.