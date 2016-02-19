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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 19/2/2016

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حظك اليوم برج الجدى الجمعة 19/2/2016 حظك اليوم برج الجدى الجمعة 19/2/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>بعض المشاكل المادية ستحاط بأبناء هذا البرج وستصرفهم عن أداء عملهم بتركيز لذلك حاولوا أن تحتفظون بثباتكم الانفعالى وتأكدوا من أن هذه المشاكل هى مجرد أوضاع زائلة لم تستمر طويلاً، وربما فى الأيام المقبلة ستأتى انفراجة من حيث لا تعلمون.

على الصعيد العاطفى:


> للأسف الجانب العاطفى سينقسم على جزأين الأول له علاقة بالعلاقات العائلية والأسرية والتى ستشهد بعض المشاكل الضخمة التى قد تطيح بعلاقتنا ببعض أقاربنا، والجزء الثانى له علاقة بأحبابنا الذين سيقفون إلى جوارنا فى كل الأيام والمحن والصعوبات.

برج الجدى على الصعيد الصحي:


> بعض المشاكل الصحية ستحيط بأبناء هذا البرج لأنهم سيقعون تحت ضغط كبير قد يؤثر سلبا على الدورة الدموية وانتظامها، لذلك حاولوا أن تكونوا أكثر هدوءا فى الفترات القادمة .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


> للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.

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مصر 365

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