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حظك اليوم برج الثور الجمعة 19/2/2016

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حظك اليوم برج الثور الجمعة 19/2/2016 حظك اليوم برج الثور الجمعة 19/2/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>اليوم مناسب للأعمال ذات الشراكة المتبادلة وتحصل على صفقات مربحة، من الممكن أن تبدأ فى التفكير بعمل مشروع خاص بك وتستعين ببعض المحيطين من أصدقائك سوف يؤثر ذلك بشكل كبير على شكل مستقبلك فى الفترة المقبلة.

على الصعيد العاطفي:


>هذا هو الوقت المناسب للأستمتاع بالجانب المشرق فى علاقتك مع الشريك، توقف عن البحث وراء المعانى الخفية فى العلاقة وتوقع ماذا سوف يحدث فى المستقبل، لا تدع ضغط المسؤوليات تبعدك على الاستمتاع بعلاقة حب صادقة.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>ضغط العمل يجعلك تهمل النوم بشكل صحى، حاول أن تخصص بعض الوقت للأسترخاء، لا تتردد فى استشارة الطبيب فى حال شعورك بالارهاق حتى لا تندم مستقبلاً.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور


>تخلى عن أنانيتك وأسمتع للمحيطين حتى تتخلص من بعض المشكلات التى تؤثر على صحتك النفسية من فترة طويلة، لا تفكر كثيرًا فيما يوجد وراء الأشياء فقط أستمع إلى صوت عقلك.
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مصر 365

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