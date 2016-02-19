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بالفيديو.. مناظرة النيابة لجثة ضحية الدرب الأحمر تؤكد وفاته بـ3 طلقات بالبطن والرأس

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بالفيديو.. مناظرة النيابة لجثة ضحية الدرب الأحمر تؤكد وفاته بـ3 طلقات بالبطن والرأس بالفيديو.. مناظرة النيابة لجثة ضحية الدرب الأحمر تؤكد وفاته بـ3 طلقات بالبطن والرأس
كشفت مناظرة فريق نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار هشام حمدى، المحامى العام فى مستشفى أحمد ماهر التخصصى، أن السائق المقتول فى الدرب الأحمر إثر إطلاق أمين شرطة النيران عليه، تلقى 3 طلقات نارية فى البطن والرأس.


>وتبين أنه أسفر عن ذلك تهشم الجزء الخلفى من الجمجمة وخروج المخ، فأمرت النيابة ندب الطب الشرعى لتشريح جثة السائق بمستشفى أحمد ماهر، وإعداد تقرير بسبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة. واستدعت النيابة أسرة المجنى عليه للاستماع إلى أقوالهم وكذلك شهود الواقعة.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أمين الشرطة المتهم بواقعة قتل سائق السيارة الأجرة، وتم التحفظ عليه، وتبين أنه فى حالة خطرة عقب المشاجرة مع الأهالى أمام المديرية، وتم نقله للمستشفى، ويدعى"مصطفى. م. ع" من قوة النقل والمواصلات.

وأكد مصدر أمنى أنه تم التعرف عليه، وتبين إصابته بنزيف داخلى واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح عميقة وكسور بجميع أجزاء جسده ولا يمكن استجوابه، وتم إخطار النيابة العامة.


>بالفيديو.."الداخلية" تلقى القبض على أمين الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر.. مدير أمن القاهرة يلتقى شقيقة الضحية.. 5 مأموريات طاردت المتهم فى شوارع العاصمة..وإصابة المتهم نتيجة تشاجره مع الأهالى

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مصر 365

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